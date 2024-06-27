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В Удмуртии уже 61 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов

13:00, 27 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии уже 61 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов
13:00, 27 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ
Фото: Бена Маллинса на Unsplash
93
0

В июле стобалльников может стать больше, после публикации результатов сдачи ЕГЭ в резервные дни.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ещё один выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщила министр образования республики Светлана Болотникова.

Наивысшее число баллов получила выпускница Игринской школы №4. Она успешно сдала ЕГЭ по истории. Ранее стобалльниками по обществознанию и информатике становились выпускники глазовской гимназии №6 и ЭМЛи № 29 Ижевска. 

Всего в Удмуртии 61 стобалльный результат. 58 выпускников имеют на своём счету 200 баллов по итогам сдачи двух экзаменов. 

Число стобалльников может вырасти в начале июля. Придут результаты резервных дней сдачи экзаменов. 

13:00, 27 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ