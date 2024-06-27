В Удмуртии уже 61 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ещё один выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщила министр образования республики Светлана Болотникова.

Наивысшее число баллов получила выпускница Игринской школы №4. Она успешно сдала ЕГЭ по истории. Ранее стобалльниками по обществознанию и информатике становились выпускники глазовской гимназии №6 и ЭМЛи № 29 Ижевска.

Всего в Удмуртии 61 стобалльный результат. 58 выпускников имеют на своём счету 200 баллов по итогам сдачи двух экзаменов.

Число стобалльников может вырасти в начале июля. Придут результаты резервных дней сдачи экзаменов.