Ижевск. Удмуртия. Руководителя АО «Удмуртплем» Михаила Юдина задержали правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике задержан 49-летний руководитель предприятия. На момент задержания ижевчанин находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра при нём также был обнаружен свёрток с наркотическим средством растительного происхождения.

В ходе проведённого сотрудниками полиции обыска в доме мужчины было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» массой свыше 10 граммов.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов УР, речь идёт о бывшем министре сельского хозяйства Удмуртии Михаиле Юдине.

Напомним, прежде Михаил Юдин занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия УР, но в мае 2025 года решил уйти в отставку. В январе 2026 года стало известно, что он возглавил Удмуртплем.

По данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), с 12 января 2026 года он является временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Удмуртплем».