Нылга. Удмуртия. В восстанавливаемом храме села Нылга в Увинском районе Удмуртии установили новый иконостас. Об этом сообщается в соцсетях молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

«В Великую Субботу, в последний предпасхальный день его привезли и смонтировали. Придя на праздничное богослужение, многие жители села были совершенно внезапно и очень приятно удивлены», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2025 году в ходе восстановительных работ в храме обнаружили неизвестное подземелье.

Само же старинное здание верующим вернули в 2021 году. Более 80 лет в прежнем храме размещался дом культуры. С тех пор селяне восстанавливают святыню своими силами.