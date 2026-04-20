Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Новый иконостас установили в восстанавливаемом храме села Нылга в Удмуртии

12:50, 20 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый иконостас установили в восстанавливаемом храме села Нылга в Удмуртии
12:50, 20 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
179
0
#Удмуртия\n#храмы Удмуртии\n#Нылга
Источник фото: vk.com/arh.nasledie
179
0

Прихожане узрели его во время праздничной пасхальной службы.

Нылга. Удмуртия. В восстанавливаемом храме села Нылга в Увинском районе Удмуртии установили новый иконостас. Об этом сообщается в соцсетях молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

«В Великую Субботу, в последний предпасхальный день его привезли и смонтировали. Придя на праздничное богослужение, многие жители села были совершенно внезапно и очень приятно удивлены», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2025 году в ходе восстановительных работ в храме обнаружили неизвестное подземелье

Само же старинное здание верующим вернули в 2021 году. Более 80 лет в прежнем храме размещался дом культуры. С тех пор селяне восстанавливают святыню своими силами.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:50, 20 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
179
0
#Удмуртия\n#храмы Удмуртии\n#Нылга