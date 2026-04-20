Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл восьмой конкурс научно-исследовательских работ «Первое открытие» (0+).

Ежегодно конкурс проходит в три этапа. Сначала воспитанники детских садов возрастом 5-7 лет и ученики 1-4 классов защищают свои научные проекты в своих образовательных организациях. Те, кто прошёл данный отбор, подают заявки на конкурс «Первое открытие».

«Этот конкурс пользуется интересом прежде всего у взрослых, а они уже мотивируют детей. Роль взрослых в этом проекте очень большая, просто колоссальная. Проекты каждый раз очень интересные и непосредственные. Мы очень радуемся, когда дети участвуют несколько раз, и радуемся, что взрослые не устают сопровождать детей», — рассказала директор информационно-методического центра «Альтернатива» Светлана Давыдова.

В 2026 году ребята прислали 162 проекта по шести направлениям: «техническое», «естественно-научное», «художественно-творческое», «здоровьесберегающее», «нравственно-патриотическое» и «гуманитарное». После отсмотра жюри в финальный этап прошли 116 работ.





На последнем этапе ребята сами должны были презентовать свои проекты перед экспертами. 17 апреля в школе №42 Ижевска свои работы показали 43 воспитанника детских садов, а 18 апреля проекты защитили 73 ученика начальной школы.

Дети подготовили самые разнообразные проекты. Они получали электричество из солёных огурцов и лимонов, сами изготавливали творожные сырки и масло, конструировали экскаваторы, игровые автоматы, театры теней и даже узнали принципы работы атомной подводной лодки. Многие настолько воодушевились родным городом, что придумали настольные игры про Ижевск, его достопримечательности, сделали свою коллекцию футболок с отсылкой на памятные места и изготовили макет скульптуры Ижика.

«Это очень важно, потому что кропотливое выполнение проектной работы — это наблюдение, выводы, и это готовит детей дошкольников к обучению в школе. А у школьников конкурс развивает интерес к научному познанию, а это то, что сейчас очень нужно нашему государству», — отметила директор информационно-методического центра «Альтернатива» Светлана Давыдова.





О своих открытиях участники конкурса с воодушевлением рассказали жюри и другим ребятам. Эксперты оценивали их выступления по шести критериям: логика изложения материала, подача материала, наглядность, культура речи, умение отвечать на вопросы и соблюдение тайминга.

Жюри пришлось нелегко выбирать победителей и призёров. Но после долгих споров и размышлений было отобрано 33 призёра и победителя, а ещё двое участников получили спецпризы от партнёров конкурса.

«Я изучала спорт, изучала такие виды спорта, как бег и катание на велосипеде. Я поняла, что это очень полезно, и планирую дальше заниматься спортом. Я в первый раз участвовала в этом конкурсе, очень волновалась, но получила первое место. Я очень рада», — поделилась воспитанница детского сада №1 села Якшур-Бодья Ульяна Мешина.

Со списком призёров можно ознакомиться в разделе проекта на сайте «Сусанин». Несмотря на ограниченное количество победителей, абсолютно все ребята получили грамоты участника и памятные призы.

«Хочу выразить огромную благодарность и уважение ребятам за их стремление к науке, знаниям, учёбе, ведь именно они — надежда и будущее нашей огромной страны. Ваши родители вами гордятся, так что дерзайте дальше в таком же направлении», — напутствовала ребят управляющий директор развлекательного центра «Scandy Park» («Сканди Парк») Татьяна Ахмарова.

Но на этом конкурс не заканчивается, ведь теперь предстоит определить того, кто получит приз зрительских симпатий. 21 апреля в 12:00 на сайте «Сусанин» запустят открытое голосование (0+) среди проектов, которые не заняли призовые места. Отдать голос за своего близкого или за любой понравившийся проект может каждый желающий.

Организаторы конкурса: ИМЦ «Альтернатива» при поддержке партнёров — Клуб юных инженеров «Тесла», кофейня «Косой Переулок», развлекательный центр «Сканди Парк», общественная организация «ПРО Женщин» и магазин канцтоваров в Ижевске «Фаворит».