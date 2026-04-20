Ижевск. Удмуртия. Ещё два кандидата решили принять участие в праймериз «Единой России» в Удмуртии. Напомним, с марта на портале были имена Олега Гарина и Андрея Исаева, действующих депутатов Государственной Думы от УР. Два новых кандидата — беспартийные.

Радик Нуриахметов родился в 1973 году в Ижевске. Окончил УдГАУ в 2000 году. Работает лаборантом химического анализа в ООО «МАС-Сервис ХМ».

Антон Плехов родился в 1981 году в Воткинске. Окончил УдГУ в 2005 году. Является самозанятным.

Судя по их страницам в соцсетях, оба являются активными сторонниками НОД — российского ультраправого политического объединения. Движение выступает за национальный курс и территориальную целостность государства в границах 1945 года. На официальном сайте движения распространяется теория о «колониальной зависимости РФ от США», «подконтрольности российской власти по отношению к США» и «крышевании коррупции со стороны Запада».

Идеология движения строится на таких направлениях как: «активная поддержка Путина», реакционизм, реваншизм, российский гражданский национализм, российский консерватизм, российский ирредентизм, экспансионистский национализм, антиевропеизм, антиатлантизм.

Также напомним, что КПРФ в Удмуртии планирует выдвинуть на выборы в Госдуму Ивана Гвоздака и Юрия Балахонцева.