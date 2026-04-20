Задержание экс-министра

Руководителя АО «Удмуртплем», экс-министра сельского хозяйства Удмуртии Михаила Юдина задержали правоохранительные органы с десятью граммами «марихуаны».

Рабочее движение

На трассе Ижевск-Аэропорт с приходом оптимальной погоды началась активная стадия реконструкции. К концу года по дороге обещают открыть рабочее движение.

Экспресс закрывается

С 1 мая 2026 года в столице Удмуртии изменится схема транспортного обслуживания аэропорта. «Ижавиа» объявила о прекращении работы автобуса «АэропортЭкспресс», курсировавшего по маршруту «Центральная площадь — аэропорт — Центральная площадь».

Конкурс продлён

В администрации столицы Удмуртии продлён приём документов от кандидатов на должность заместителя главы города, курирующего направление экономики и инвестиций. Подать заявку можно до 30 апреля 2026 года.

Зима в апреле

В ближайшие сутки погоду в Удмуртии определит центр циклона. Синоптики обещают снег, мокрый снег, дождь, а местами и ледяной дождь.

Пожар на Холмогорова

20 апреля в Ижевске произошёл крупный пожар в производственном здании частной фирмы на улице Холмогорова. Загорелся цех частной фирмы, занимающейся сборкой деревянных упаковочных ящиков.