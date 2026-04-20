Картина дня: задержание экс-министра сельского хозяйства Удмуртии и прогноз на снегопад в Удмуртии

18:00, 20 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Картина дня: задержание экс-министра сельского хозяйства Удмуртии и прогноз на снегопад в Удмуртии
18:00, 20 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
105
0

Главные новости четверга, 20 апреля.

Задержание экс-министра

Руководителя АО «Удмуртплем», экс-министра сельского хозяйства Удмуртии Михаила Юдина задержали правоохранительные органы с десятью граммами «марихуаны»

Рабочее движение

На трассе Ижевск-Аэропорт с приходом оптимальной погоды началась активная стадия реконструкции. К концу года по дороге обещают открыть рабочее движение

Экспресс закрывается

С 1 мая 2026 года в столице Удмуртии изменится схема транспортного обслуживания аэропорта. «Ижавиа» объявила о прекращении работы автобуса «АэропортЭкспресс», курсировавшего по маршруту «Центральная площадь — аэропорт — Центральная площадь»

Конкурс продлён 

В администрации столицы Удмуртии продлён приём документов от кандидатов на должность заместителя главы города, курирующего направление экономики и инвестиций. Подать заявку можно до 30 апреля 2026 года

Зима в апреле

В ближайшие сутки погоду в Удмуртии определит центр циклона. Синоптики обещают снег, мокрый снег, дождь, а местами и ледяной дождь

Пожар на Холмогорова

20 апреля в Ижевске произошёл крупный пожар в производственном здании частной фирмы на улице Холмогорова. Загорелся цех частной фирмы, занимающейся сборкой деревянных упаковочных ящиков

18:00, 20 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня