Главные новости четверга, 20 апреля.
Задержание экс-министра
Руководителя АО «Удмуртплем», экс-министра сельского хозяйства Удмуртии Михаила Юдина задержали правоохранительные органы с десятью граммами «марихуаны».
Рабочее движение
На трассе Ижевск-Аэропорт с приходом оптимальной погоды началась активная стадия реконструкции. К концу года по дороге обещают открыть рабочее движение.
Экспресс закрывается
С 1 мая 2026 года в столице Удмуртии изменится схема транспортного обслуживания аэропорта. «Ижавиа» объявила о прекращении работы автобуса «АэропортЭкспресс», курсировавшего по маршруту «Центральная площадь — аэропорт — Центральная площадь».
Конкурс продлён
В администрации столицы Удмуртии продлён приём документов от кандидатов на должность заместителя главы города, курирующего направление экономики и инвестиций. Подать заявку можно до 30 апреля 2026 года.
Зима в апреле
В ближайшие сутки погоду в Удмуртии определит центр циклона. Синоптики обещают снег, мокрый снег, дождь, а местами и ледяной дождь.
Пожар на Холмогорова
20 апреля в Ижевске произошёл крупный пожар в производственном здании частной фирмы на улице Холмогорова. Загорелся цех частной фирмы, занимающейся сборкой деревянных упаковочных ящиков.
