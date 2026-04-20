Сарапул. Удмуртия. Сарапульский музей-заповедник раньше обычного завершил расконсервацию фонтана «Первая любовь», также известного как «Дети под дождём». Он расположен на территории художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» и считается одной из визитных карточек города.

Сейчас с фонтана уже снято зимнее укрытие. Специалисты проводят детальную проверку системы, регулируют форсунки и очищают чашу. Традиционный запуск фонтана состоится в рамках празднования Дня складного зонтика. Точную дату в музее обещают сообщить позже.