Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Синоптики предупредили о ледяном дожде и снегопаде в Удмуртии

16:44, 20 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
В дневные часы ожидается около 0 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие сутки погоду в Удмуртии определит центр циклона. Синоптики обещают снег, мокрый снег, дождь, а местами и ледяной дождь. Об этом сообщили в Удмуртском гидрометцентре.

На севере республики будет преобладать снег и мокрый снег, в центре — в основном мокрый снег, а на юге дождь постепенно перейдёт в мокрый снег. Высока вероятность ледяного дождя в северных и центральных районах.

В ночь на среду, 22 апреля, сильный снег сохранится почти по всей Удмуртии.

Видимость на трассах ухудшится, а на дорогах образуется гололедица, местами снежный накат. Водителям и пешеходам стоит быть предельно осторожными.

Температура завтра будет держаться в пределах от 0 до -5 градусов на севере и от 0 до +5 градусов на юге. В ночь на среду столбик термометра опустится до -4...+1 градуса, днём будет не выше -1...+4 градусов.

Небольшое потепление начнётся во второй половине недели, но ночные заморозки пока сохранятся. К пятнице днём воздух прогреется до +7...+12 градусов, а осадки постепенно начнут сменяться с мокрого снега на обычный дождь.

По предварительным данным, в выходные погода существенно не изменится.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

