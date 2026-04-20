Ижевск. Удмуртия. В ближайшие сутки погоду в Удмуртии определит центр циклона. Синоптики обещают снег, мокрый снег, дождь, а местами и ледяной дождь. Об этом сообщили в Удмуртском гидрометцентре.

На севере республики будет преобладать снег и мокрый снег, в центре — в основном мокрый снег, а на юге дождь постепенно перейдёт в мокрый снег. Высока вероятность ледяного дождя в северных и центральных районах.

В ночь на среду, 22 апреля, сильный снег сохранится почти по всей Удмуртии.

Видимость на трассах ухудшится, а на дорогах образуется гололедица, местами снежный накат. Водителям и пешеходам стоит быть предельно осторожными.

Температура завтра будет держаться в пределах от 0 до -5 градусов на севере и от 0 до +5 градусов на юге. В ночь на среду столбик термометра опустится до -4...+1 градуса, днём будет не выше -1...+4 градусов.

Небольшое потепление начнётся во второй половине недели, но ночные заморозки пока сохранятся. К пятнице днём воздух прогреется до +7...+12 градусов, а осадки постепенно начнут сменяться с мокрого снега на обычный дождь.

По предварительным данным, в выходные погода существенно не изменится.