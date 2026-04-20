В Удмуртии начали бесплатно прививать домашнюю птицу от гриппа

В Удмуртии начали бесплатно прививать домашнюю птицу от гриппа
#Удмуртия\n#вакцинация\n#птицы
Источник фото: ИА «Сусанин»
Ветеринары планируют вакцинировать около 270 тысяч пернатых.

Ижевск. Удмуртия. Кампания по вакцинации домашней птицы против высокопатогенного гриппа стартовала в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Прививки делают бесплатно во всех личных подсобных хозяйствах региона. 

По словам начальника Главного управления ветеринарии Удмуртии Ирины Крыловой, в 2024 году благодаря вакцинации ветеринары защитили 40 тыс. голов, в 2025 году — 81 тыс. В этом году задача — вакцинировать 100% поголовья в частном секторе, а это порядка 270 тыс. птиц.

Ветеринары подчёркивают: вакцина безопасна и легко переносится пернатыми, иммунитет формируется стойкий. Прививать разрешено даже суточных цыплят. Мясо вакцинированной птицы можно употреблять в пищу через 21 день после процедуры, яйца — без каких-либо ограничений сразу.

Напомним, в Удмуртии начали проверку мест обитания перелётных птиц из-за угрозы «птичьего гриппа».  

