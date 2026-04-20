Ижевск. Удмуртия. На трассе Ижевск- Аэропорт с приходом оптимальной погоды началась активная стадия реконструкции. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадия Таранова, единственным сдерживающим фактором пока остаётся паводок.

Министр отметил, что из-за подъёма воды на реке Позимь временно приостановлены работы на мосту. При этом на путепроводе строители трудятся с высокой интенсивностью. Сейчас на объекте задействованы 100 человек и 60 единиц техники, работы ведутся круглосуточно. В ближайшее время количество рабочих и машин увеличится, что может усилить неудобства для автомобилистов.

«Мы договорились с подрядчиком, что весь грузовой транспорт будет максимально заезжать на объект, не останавливаясь вдоль проезжей части, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения», — отметил Геннадий Таранов.

Министр попросил водителей набраться терпения. К концу 2026 года планируется открыть рабочее движение по обновлённой дороге. В ближайшее время начнётся обустройство дополнительных объездных путей и сборка дорожной одежды будущей трассы.