Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Минпросвещения РФ опровергло слухи о введении «пятой четверти»

09:50, 20 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
8
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#учеба
Источник фото: ИА «Сусанин»
8
0

Школьников Удмуртии ждут обычные каникулы.

Ижевск. Удмуртия. Министерство просвещения России назвало нецелесообразной идею введения так называемой пятой четверти и продления учебного года на лето. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Каникулы — это всегда время для отдыха и оздоровления ребят», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что по всей стране работают пришкольные лагеря с насыщенной программой: спорт, творчество, экскурсии. В 2025 году летней оздоровительной кампанией охватили более 6 миллионов детей.

Напомним, в Удмуртии с марта идёт активная подготовка к летней оздоровительной кампании детей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

