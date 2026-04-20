Ижевск. Удмуртия. Министерство просвещения России назвало нецелесообразной идею введения так называемой пятой четверти и продления учебного года на лето. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Каникулы — это всегда время для отдыха и оздоровления ребят», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что по всей стране работают пришкольные лагеря с насыщенной программой: спорт, творчество, экскурсии. В 2025 году летней оздоровительной кампанией охватили более 6 миллионов детей.

Напомним, в Удмуртии с марта идёт активная подготовка к летней оздоровительной кампании детей.