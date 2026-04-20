В Ижевске вынесли 15 предостережений за вывески на иностранном языке

16:01, 20 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#вывески\n#иностранные языки
Запрет действует с 1 марта 2026 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Управлением Роспотребнадзора по Удмуртии вынесено 15 предостережений организациям, которые использовали иностранный язык на вывесках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, с 1 марта 2026 года в закон о «Защите прав потребителей» внесена поправка, которая запрещает использование иностранного языка на табличках, вывесках и указателях.

«Ответственность за нарушение прав потребителя на получение необходимой и достоверной информации установлена частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Сусанина» рассказывал и показывал, насколько в Ижевске популярны вывески на иностранном языке.

