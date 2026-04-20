Челябинск. Челябинская область. 19 апреля в Челябинске прошёл матч ФК «Ижевск» против команды «Челябинск 2». Об этом сообщает пресс-служба ижевчан.

На первых минутах игры счёт открыл игрок ФК «Ижевск» Егор Тоцкий со штрафной. До конца первого игрового отрезка обошлось без забитых голов. Во втором тайме Егор Тоцкий оформил дубль. Ворота ижевчан остались не тронутыми. Итоговый счёт: 2:0 в пользу ФК «Ижевск».

Напомним, первый матч во Второй лиге оказался для ижевских спортсменов неудачным.