Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 20 апреля стартовала обработка территорий от клещей и грызунов. Об этом сообщает администрация города.

Территории вокруг школ, детских садов и летних лагерей должны обработать от клещей до 4 мая. Химические препараты распределят по площади почти 17 гектаров.

В парках и общественных местах для отдыха акарицидную обработку проведут до 25 мая, а на городских кладбищах №1 и №2 — до 9 мая.

Парки, стадионы, трассу «Светлая лыжня», лагерь «Орлёнок», музеи и дачи обработают от грызунов до конца апреля. Работы будут проведены на площади более 87 га.

Напомним, что в Ижевске ищут подрядчиков для обработки зелёных зон от клещей и грызунов. По данным на 15 апреля, в Удмуртии уже зафиксировали 84 случая присасывания клещей.