Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска 18 апреля в рамках общегородского субботника расчистили сквер «Италмас» напротив школы № 71. Корреспондент «Сусанина» побывал на общественно полезном мероприятии.

Муниципальные депутаты, общественники, волонтёры, неравнодушные горожане и учащиеся раскидали оставшиеся сугробы, подмели тротуары и, конечно, собрали мусор с газонов, который за зиму накопился в большом количестве. Молодые люди даже вытащили из речки Чемошурки старый холодильник. Как он там оказался — загадка.

Фото: ИА «Сусанин»

Напомним, в 2025 году в сквере «Италмас» появился Родник Героя.

«Для меня, как для депутата Устиновского района, как участника специальной военной операции, Родник Героя — это очень важное, знаковое место. Поэтому всегда здесь убираемся. Стараемся следить за ним круглый год. Для нас это очень важно. Сюда приходят матери, жены погибших участников специальной военной операции <...>. Еще год назад, когда мы здесь собирались, здесь не было ничего. Не было ни асфальта, ни освещения, ни камер видеонаблюдения. Сейчас же это место процветает и будет в дальнейшем процветать», — рассказал депутат Городской думы Ижевска, член фракции «Единая Россия» Владислав Сахаров.

Фото: администрация Ижевска

По его словам, в сквере продолжится озеленение. Также в будущем здесь планируют установить стелу и создать детскую площадку, чтобы количество отдыхающих людей становилось больше.

«Аллея памяти у нас здесь была разбита недавно. Вообще такой хороший сквер получился. Нам помогали партнёры в его благоустройстве, но и простые жители, граждане тоже принимали участие. После зимы оно требует уборки. И таких пространств в городе очень много. Я поэтому всегда призываю жителей: давайте менять город вместе», — поделился глава города Дмитрий Чистяков.

Напомним, следующий общегородской субботник состоится 25 апреля (6+). Как отметил градоначальник, к 9 мая нужно успеть навести в городе порядок.