Ижевск. Удмуртия. В администрации столицы Удмуртии продлён приём документов от кандидатов на должность заместителя главы города, курирующего направление экономики и инвестиций. Подать заявку можно до 30 апреля 2026 года.

К соискателям предъявляются следующие требования: наличие высшего образования и опыт работы руководителем не менее четырёх лет.

С 4 по 6 мая заявки кандидатов рассмотрит специальная комиссия. 7 мая пройдёт итоговое собеседование с презентацией. Документы принимаются в Управлении кадровой политики Администрации города по адресу: улица Пушкинская, 276, кабинеты 415 и 417. Телефон для справок: 41-41-76.

