Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Кезу акту вандализма подвергся мемориал погибшим в Афганистане

14:32, 20 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
71
0
#Кез\n#Удмуртия\n#вандализм
Источник фото: Дмитрий Миронов
71
0

Глава района пригрозил вандалам неизбежным наказанием.

Кез. Удмуртия. Глава Кезского района Дмитрий Миронов эмоционально обратился к жителям после случая порчи мемориала воинам, погибшим в Афганистане. Он напомнил, что за вандализм законом предусмотрена неотвратимая ответственность.

«Не хватает слов, чтобы выразить возмущение! Вандализм — это проявление неуважения к обществу, истории и памяти. Каждый акт имеет имя, адрес и наказание. Не разрушайте то, что создано для всех нас!» — написал руководитель муниципалитета.

Неизвестные сломали плитку постамента памятника и выворотили скамейку.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

71
0
