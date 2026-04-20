Кез. Удмуртия. Глава Кезского района Дмитрий Миронов эмоционально обратился к жителям после случая порчи мемориала воинам, погибшим в Афганистане. Он напомнил, что за вандализм законом предусмотрена неотвратимая ответственность.

«Не хватает слов, чтобы выразить возмущение! Вандализм — это проявление неуважения к обществу, истории и памяти. Каждый акт имеет имя, адрес и наказание. Не разрушайте то, что создано для всех нас!» — написал руководитель муниципалитета.

Неизвестные сломали плитку постамента памятника и выворотили скамейку.