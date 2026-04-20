Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла место в первой десятке российских регионов по платёжной дисциплине населения. Об этом сообщает РИА Новости.

На 1 марта доля просроченной задолженности жителей республики перед банками зафиксировали на отметке 3,56%. За предшествующие 12 месяцев показатель изменился на 0,37 процентного пункта. Объём ссудной задолженности в пересчёте на одного экономически активного жителя составляет 611 тыс. рублей.

Помимо Удмуртии в первую десятку по надёжности заёмщиков попали Татарстан с долей просроченной задолженности населения перед банками 3,52%, Нижегородская (3,66%) и Архангельская (3,72%) области.

Регионом-лидером по платежной дисциплине стал Севастополь. Там доля просроченных кредитов физическими лицами составляет 2,67%. Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены Крым (3,16%), Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%), Якутия (3,44%) и Москва (3,48%).

Антилидером рейтинга остаётся Ингушетия, где объём просрочки достигает 25,6% от общего кредитного портфеля.