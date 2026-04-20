Шаркан. Удмуртия. В Шаркане зафиксирован акт вандализма на стадионе «Родничок». Неизвестные погнули перила. Долго искать виновных не пришлось, так как момент порчи попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в администрации Шарканского района.

На записи видно, что несколько детей намеренно раскачивались на перилах, в результате чего конструкция была повреждена.

«Личности детей и их родителей установлены. В ближайшее время с ними будет проведена разъяснительная беседа — как с самими детьми, так и с их родителями», — отметили в муниципалитете.

В администрации призвали всех родителей района провести с детьми профилактические беседы о бережном отношении к общественному имуществу.