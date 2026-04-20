С 1 мая в Ижевске прекращает работу автобус-трансфер «АэропортЭкспресс»

Источник фото: ИА «Сусанин»
Маршрут работал с 31 июля 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. С 1 мая 2026 года в столице Удмуртии изменится схема транспортного обслуживания аэропорта. «Ижавиа» объявила о прекращении работы автобуса «АэропортЭкспресс», курсировавшего по маршруту «Центральная площадь — аэропорт — Центральная площадь».

В авиакомпании уточнили, что у пассажиров останутся альтернативные способы добраться до воздушной гавани — на пригородном автобусе № 331, который отправляется от остановки «9 января», а также такси, каршеринг и другие виды транспорта.

Причины закрытия маршрута в сообщении не уточняются.

Напомним, трансфер запускали в 2023 году. 

