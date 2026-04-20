Ижевск. Удмуртия. Главный федеральный инспектор по Удмуртии Алексей Воробьев покинул свою должность.

Как сообщается на сайте полномочного представителя Президента России в ПФО, он назначен на аналогичную должность в Пермском крае. Ранее он уже работал там на этом же посту.

Напомним, Алексей Воробьев временно исполнял должность главного федерального инспектора после ухода с поста Сергея Панова в 2023 году. С 2024 года он стал ГФИ по УР.

Кто станет новым Главным федеральным инспектором по Удмуртии, пока не сообщается.