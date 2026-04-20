Вавож. Удмуртия. Компания «Газпром межрегионгаз Ижевск» подала иск в Арбитражный суд Удмуртии о признании банкротом основного теплоснабжающего предприятия Вавожского района — ООО «Вавожское ЖКХ».

Как сообщили в пресс-службе газовой компании, задолженность коммунального предприятия за год выросла вдвое и достигла 40 миллионов рублей. Поставщик неоднократно шёл навстречу и предоставлял рассрочку по оплате, однако «Вавожское ЖКХ» так и не выполнило взятые на себя платёжные обязательства.

В настоящее время исполнительные документы переданы в службу судебных приставов Удмуртии. На счета и имущество теплоснабжающей организации наложен арест.

Ситуация в Вавожском районе не уникальна. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин заявил, что по окончании отопительного сезона работа с должниками усилилась.

«Предупреждение об ограничении подачи газа получат больше 25 теплоснабжающих организаций Удмуртии. В их числе организации Ижевска, Воткинска, Сарапула, Можги, Завьяловского и Ярского районов», — отметил Александр Черкашин.

Напомним, основного поставщика тепла в Сарапуле также могут признать банкротом. «Губахинская энергетическая компания» задолжала газовикам 692 млн рублей.