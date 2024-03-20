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Жителя Ижевска госпитализировали с сильными ожогами после пожара на улице Пионерской

09:50, 20 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителя Ижевска госпитализировали с сильными ожогами после пожара на улице Пионерской
09:50, 20 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
75
0

В Грахово жилой дом сгорел целиком.

Ижевск. Удмуртия. Два пожара в Удмуртии произошли 19 марта из-за неосторожного курения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

Так, в 10:31 огнеборцы выехали на сообщение о пожаре в Ижевске на улице Пионерская. Огонь уничтожил кровлю и повредил строение дома. Мужчина 1976 года рождения получил ожог II степени правой голени и был госпитализирован в ожоговое отделение. 

А в селе Грахово пожар вовсе уничтожил жилой дом. Сообщение на пульт дежурного поступило в 11:45. Кроме дома огонь повредил и веранду на участке.

В обоих случаях предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении. 

09:50, 20 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар