Жителя Ижевска госпитализировали с сильными ожогами после пожара на улице Пионерской

Ижевск. Удмуртия. Два пожара в Удмуртии произошли 19 марта из-за неосторожного курения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

Так, в 10:31 огнеборцы выехали на сообщение о пожаре в Ижевске на улице Пионерская. Огонь уничтожил кровлю и повредил строение дома. Мужчина 1976 года рождения получил ожог II степени правой голени и был госпитализирован в ожоговое отделение.

А в селе Грахово пожар вовсе уничтожил жилой дом. Сообщение на пульт дежурного поступило в 11:45. Кроме дома огонь повредил и веранду на участке.

В обоих случаях предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении.