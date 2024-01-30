Водитель «Ларгуса» погиб в аварии под удмуртской Селычкой

Ижевск. Удмуртия. На трассе в Удмуртии в результате аварии погиб водитель легковушки. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, ДТП произошло в Якшур-Бодьинском районе у села Селычка.

Около 09:30 поступило сообщение — столкнулись «Лада Ларгус» и грузовик. Легковушка загорелась.

Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по УР, предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. После столкновения произошло возгорание легкового автомобиля, водитель «Ларгуса» погиб на месте. Точные обстоятельства и механизм ДТП будут известны позднее.

В ГУ МЧС по УР напомнили, что водителям необходимо быть предельно внимательными за рулём. Особенно в нынешнюю погоду. Соблюдать скоростной режим и всегда пристёгиваться ремнями безопасности.