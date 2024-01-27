На улице Молодежной в Ижевске загорелась бытовка

Ижевск. Удмуртия. Строительная бытовка вспыхнула в Ижевске. Инцидент произошел на улице Молодежной в ночь на 27 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Удмуртии.

Возгорание заметили около 02:00. Пламя охватило около 8 квадратных метров. Пожар был потушен.

По предварительным данным, причиной происшествия мог послужить обогреватель, оставленный без присмотра. В МЧС напоминают: уходя из дома или с работы, отключите от сети электроприборы! Кроме того, сберечь имущество и жизни поможет пожарный извещатель.