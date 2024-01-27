Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

На улице Молодежной в Ижевске загорелась бытовка

10:40, 27 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На улице Молодежной в Ижевске загорелась бытовка
10:40, 27 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС\n#спасатели\n#пожар
Фото: pxhere.com
69
0

Причиной пожара мог послужить оставленный без присмотра электрообогреватель.

Ижевск. Удмуртия. Строительная бытовка вспыхнула в Ижевске. Инцидент произошел на улице Молодежной в ночь на 27 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Удмуртии.

Возгорание заметили около 02:00. Пламя охватило около 8 квадратных метров. Пожар был потушен. 

По предварительным данным, причиной происшествия мог послужить обогреватель, оставленный без присмотра. В МЧС напоминают: уходя из дома или с работы, отключите от сети электроприборы! Кроме того, сберечь имущество и жизни поможет пожарный извещатель.

10:40, 27 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС\n#спасатели\n#пожар