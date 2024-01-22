Обезобразившему лицо женщине жителю Глазова избрали меру пресечения

Глазов. Удмуртия. В Глазове избрали меру пресечения для местного жителя, который бутылкой из-под шампанского обезобразил женщине лицо. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, женщина познакомилась с компанией мужчин, с одним из которых у неё завязался конфликт, в результате которого обвиняемый ударил потерпевшую бутылкой. Глазовчанин обвиняется по п. «з» части 2 статьи 111 УК России («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).