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Обезобразившему лицо женщине жителю Глазова избрали меру пресечения

10:45, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Обезобразившему лицо женщине жителю Глазова избрали меру пресечения
10:45, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
267
0
#арест\n#насилие\n#Глазов
Фото: ИА «Сусанин»
267
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Его заключили под стражу на два месяца.

Глазов. Удмуртия. В Глазове избрали меру пресечения для местного жителя, который бутылкой из-под шампанского обезобразил женщине лицо. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. 

Напомним, женщина познакомилась с компанией мужчин, с одним из которых у неё завязался конфликт, в результате которого обвиняемый ударил потерпевшую бутылкой. Глазовчанин обвиняется по п. «з» части 2 статьи 111 УК России («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

10:45, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
267
0
#арест\n#насилие\n#Глазов