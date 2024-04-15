Появились подробности пожара в Глазове на улице Монтажников

Глазов. Удмуртия. Возможной причиной пожара глазовской девятиэтажки на улице Монтажников мог стать поджог из ревности. Об этом пишут «АргументыиФакты», ссылаясь на РЕН ТВ.

Напомним, 13 апреля в Глазове произошёл пожар, где погибли два человека — мужчина и женщина. По информации источника издания, возгорание произошло после того как в квартире выпивали супружеская пара и ещё один мужчина — их знакомый.

«Гость уснул, а проснулся на одной кровати с женой знакомого. Тот (супруг - прим. ред.) разозлился и поджёг кровать», — сообщает источник «АиФ».

После этого визитёр покинул здание, а оставшиеся супруги погибли. Однако официальной информации о причинах пожара пока не сообщали.