Появились подробности пожара в Глазове на улице Монтажников

Возможно, один из погибших совершил поджог из ревности.
Глазов. Удмуртия. Возможной причиной пожара глазовской девятиэтажки на улице Монтажников мог стать поджог из ревности. Об этом пишут «АргументыиФакты», ссылаясь на РЕН ТВ.
Напомним, 13 апреля в Глазове произошёл пожар, где погибли два человека — мужчина и женщина. По информации источника издания, возгорание произошло после того как в квартире выпивали супружеская пара и ещё один мужчина — их знакомый.
«Гость уснул, а проснулся на одной кровати с женой знакомого. Тот (супруг - прим. ред.) разозлился и поджёг кровать», — сообщает источник «АиФ».
После этого визитёр покинул здание, а оставшиеся супруги погибли. Однако официальной информации о причинах пожара пока не сообщали.