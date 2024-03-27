В Ижевске, Воткинске и Глазове зафиксировали первые подтопления домов

Ижевск. Удмуртия. В трёх городах Удмуртии за минувшие сутки зафиксировали первые подтопления домов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В Воткинске по улице Шпалозаводской, в Ижевске по улице Партизанской и в Глазове на улице Шестой вода поступила в жилые дома. Об этом уже извещены местные администрации и коммунальные службы. Чтобы решить проблему, рабочие уже проводят расчистку стоков и вывозят снег.

Ярослав Семенов отметил, что поступивших на номер «112» сообщений о подтоплении было больше, но они не подтвердились. Не мотря на это, специалисты отогрели промерзшую водопропускную трубу и где-то очистили промерзший участок русла ручья.

При подтоплении дома жителям Удмуртии рекомендуют звонить по номеру «112». Также нужно отключить электроснабжение, погасить огонь в печах, собрать деньги, документы и необходимые лекарства. При необходимости лучше быть готовым переехать в пункт временного пребывания

Ярослав Семенов отметил, что специалисты следят за паводком, и все службы и органы власти готовы к немедленному реагированию.

Напомним, что в Удмуртии сдвинулись даты прохождения пика паводка на конец марта. Сотрудники МЧС России по Удмуртии отмечают, что регион полностью готов к прохождению весеннего паводка.