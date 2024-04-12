В отношении администрации Глазова и двух компаний возбудили антимонопольное дело

Глазов. Удмуртия. В отношении администрации Глазова, АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» и ООО «Проектное агентство Алексея Радченко» возбуждено антимонопольное дело. Об этом сообщает управление федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.

Установлено, что из городского бюджета Центру развития бизнеса и городской среды выделили субсидию на сумму 2 млн рублей. Эти деньги организация направила на заключение договора с Проектным агентством Алексея Радченко для разработки методических рекомендаций по организации движения маршрутных транспортных средств. Отмечается, что процедура конкурентных торгов для заключение договора не проводилась.

В результате муниципалитет и две компании заподозрили в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения. Это является нарушением по статье 16 закона №135-ФЗ («О защите конкуренции»).