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В отношении администрации Глазова и двух компаний возбудили антимонопольное дело

18:14, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В отношении администрации Глазова и двух компаний возбудили антимонопольное дело
18:14, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
543
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#УФАС\n#договор\n#нарушение
Фото: unsplash.com (Scott Graham)
543
0

Их заподозрили в соглашении, которое ограничивает конкуренцию.

Глазов. Удмуртия. В отношении администрации Глазова, АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» и ООО «Проектное агентство Алексея Радченко» возбуждено антимонопольное дело. Об этом сообщает управление федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике. 

Установлено, что из городского бюджета Центру развития бизнеса и городской среды выделили субсидию на сумму 2 млн рублей. Эти деньги организация направила на заключение договора с Проектным агентством Алексея Радченко для разработки методических рекомендаций по организации движения маршрутных транспортных средств. Отмечается, что процедура конкурентных торгов для заключение договора не проводилась.

В результате муниципалитет и две компании заподозрили в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения. Это является нарушением по статье 16 закона №135-ФЗ («О защите конкуренции»).  

18:14, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
543
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#УФАС\n#договор\n#нарушение