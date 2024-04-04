Сезон ремонта дорог стартовал в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове дали старт дорожным работам. Об этом сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«Снегопады завершились на прошлой неделе. С этой недели начинаем заделывать аварийные выбоины холодным асфальтом», — написал градоначальник.

Он сообщил, что работы стартуют 4 апреля и пройдут на участках:

- северная и южная кольцевые развязки;

- мост через Чепцу;

- площадь Свободы (участок у храма);

- выезд с площади Свободы на улицу Толстого;

- перекрёсток улиц Драгунова и Советской;

- перекрёсток улиц Кирова и Глинки.

На следующей неделе определится подрядчик на ямочный ремонт горячим асфальтом. Старт работ запланирован на середину апреля. Список объектов будет определён по результатам объезда.

Также пройдёт осмотр гарантийных дорог и общественных пространств. В комиссию входят представители муниципалитета, управления капитального строительства, обслуживающие и сетевые организации, общественники.

Большой ремонт дорог и тротуаров в Глазове планируют запустить в мае. Всего будет отремонтировано 13 объектов.

«Также завершаем с депутатами расчёт объектов, которые будут включены в программу «Глазов пешеходный» — сметы составляем по наказам глазовчан депутатам округов. В апреле сформируем техническое задание, чтобы определить подрядчика к началу сезона», — подытожил Сергей Коновалов.

Напомним, накануне ямочный ремонт также стартовал в Воткинске.