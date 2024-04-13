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В глазовском парке имени Горького благоустраивают зону аттракционов

16:28, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В глазовском парке имени Горького благоустраивают зону аттракционов
16:28, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
44
0
#Глазов\n#парк Горького\n#аттракционы
Фото: Глазовский парк культуры и отдыха им. Горького
44
0

Работы по благоустройству продлятся до конца июня.

Глазов. Удмуртия. В городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького начались работы по благоустройству в зоне аттракционов. Администрация парка предупредила об этом в социальных сетях. 

Предстоит реконструкция инженерных сетей электроосвещения, видеонаблюдения, покрытия. Работы по благоустройству запланированы до конца июня. До этого времени территория парка будет частично недоступна для посещения.

В парке также установят малые архитектурные формы.

 

 

16:28, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
44
0
#Глазов\n#парк Горького\n#аттракционы