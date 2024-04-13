В глазовском парке имени Горького благоустраивают зону аттракционов

Глазов. Удмуртия. В городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького начались работы по благоустройству в зоне аттракционов. Администрация парка предупредила об этом в социальных сетях.

Предстоит реконструкция инженерных сетей электроосвещения, видеонаблюдения, покрытия. Работы по благоустройству запланированы до конца июня. До этого времени территория парка будет частично недоступна для посещения.

В парке также установят малые архитектурные формы.