Сборник документов «Глазов на глазах у всех» выпустили к 345-летию города

Глазов. Удмуртия. В честь 345-летия Глазова городской краеведческий музей выпустил новое издание сборника «Глазов на глазах у всех» (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

В сборник попали официальные документы из 8 архивов города, региона и страны, а также редкие фотографии Глазова и его жителей, отрывки из писем и публикации из газет. В книгу вошли 486 документов, 222 из них публикуются впервые.

«Новое издание значительно превосходит предыдущее, которое было издано еще в 90-е годы прошлого века. Его интересно читать. Например, здесь можно увидеть подпись городничего Чайковского и погрузиться в его заботы. Вспомнить, как менялись цены, посмотрев записи в тетрадях семейного бюджета жителя Глазова. Узнать, к какому созвездию улетел глазовский планетоход и почему не сложилось кораблестроение на Чепце», — рассказала в своих соцсетях ректор ГИПУ имени В. Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова.

В пресс-службе Глазовского краеведческого музея заявляют, что новое издание «Глазов на глазах у всех» не является художественной книгой или учебным пособием. Это просто сборник документов, созданный для людей, которые интересуются историей Глазова с момента его основания до наших дней.

Работа над книгой велась два года. Команда музея выбирала из множества документов, где упоминался Глазов, самые любопытные факты, которые были бы интересны каждому.

«Городу очень не хватало литературы именно такого формата, которая освещала бы его важнейшие события с момента основания и до наших дней», — отметил Сергей Коновалов.