В кафе Глазова мужчина ударил девушку по голове бутылкой шампанского

Глазов. Удмуртия. Жителя Глазова подозревают в обезображивании лица новой знакомой во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Инцидент случился утром в одном из кафе города. В заведении 30-летняя местная жительница познакомилась с компанией мужчин и они вместе начали употреблять алкоголь. С одним из новых знакомых у девушки завязался конфликт, во время которого мужчина ударил потерпевшую по голове пустой бутылкой из-под шампанского. После этого злоумышленник покинул кафе.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. Врачи диагностировали у неё рваную рану лба, также у пациентки оказались обезображены лицевые мышцы.

Позднее удалось задержать подозреваемого в преступлении 24-летнего неработающего молодого человека. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За совершенное преступление суд может лишить его свободы на срок до 10 лет.