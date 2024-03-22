В Глазове вынесли приговор 68-летнему мужчине, стрелявшему в соседа из дробовика

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор пожилому жителю Глазова, стрелявшему в соседа из дробовика. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда Удмуртии.

Суд установил, что в сентябре подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в своего соседа из гладкоствольного ружья. Из-за отсыревшего пороха он не смог выстрелить второй раз, благодаря чему потерпевший выжил.

Кроме того, в ходе обыска дома обвиняемого были обнаружены незаконно хранящиеся огнестрельные боеприпасы.

С учётом обстоятельств преступления мужчине назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.