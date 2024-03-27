Движение по аварийному мосту через реку Люмка в Глазовском районе будет закрыто

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе планируется строительство нового моста через реку Люмка. Старое деревянное сооружение признано аварийным. Об этом сообщил министр транспорта Удмуртской Республики Алексей Горбачёв.

Старый деревянный мост через реку Люмка в скором времени будет закрыт. В настоящий момент по нему разрешён проезд легкового транспорта. В конце текущей недели будет открыт альтернативный путь проезда. После этого рабочие начнут разбирать старый мост.

Здесь планируется построить новое сооружение. Длина железобетонных балок нового моста составит 21 метр. Ширину проезжей части доведут до 10 метров, что позволит организовать двухполосное движение. Грузоподъёмность составит 60 тонн. Кроме того, на мосту оборудуют тротуары и освещение.

Напомним, в селе Вавож стартовал ремонт автомобильного моста через реку Ува.