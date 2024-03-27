Арестанта в Глазове осудили за изготовление и демонстрацию символики «АУЕ»*

Глазов. Удмуртия. Глазовского арестанта признали виновным за изготовление символики экстремистских организаций и её публичное демонстрирование. Об этом сообщила пресс-служба Глазовского районного суда.

Дело возбудили в отношении гражданина, находящегося на территории режимного корпуса ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по УР, который нарисовал на части простыни рисунок ручкой — символику международного общественного движения «АУЕ»* и публично в целях пропаганды демонстрировал рисунок другим осуждённым.

В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил по части 2 статьи 20.3 КоАП РФ административный штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи (1 000 рублей).

За правонарушения по части 1 той же статьи судьёй назначено наказание в виде административного ареста (до 15 суток).

Постановления в законную силу не вступили, могут быть обжалованы.

* Верховный суд РФ в 2020 году признал движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.