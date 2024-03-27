Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Арестанта в Глазове осудили за изготовление и демонстрацию символики «АУЕ»*

15:15, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Арестанта в Глазове осудили за изготовление и демонстрацию символики «АУЕ»*
15:15, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
105
0
#Глазов\n#СИЗО\n#экстремизм
Фото: unsplash.com (Milad Fakurian)
105
0

Мужчину признали виновным по двум частям одной статьи КоАП.

Глазов. Удмуртия. Глазовского арестанта признали виновным за изготовление символики экстремистских организаций и её публичное демонстрирование. Об этом сообщила пресс-служба Глазовского районного суда.

Дело возбудили в отношении гражданина, находящегося на территории режимного корпуса ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по УР, который нарисовал на части простыни рисунок ручкой — символику международного общественного движения «АУЕ»* и публично в целях пропаганды демонстрировал рисунок другим осуждённым.

В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил по части 2 статьи 20.3 КоАП РФ административный штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи (1 000 рублей).

За правонарушения по части 1 той же статьи судьёй назначено наказание в виде административного ареста (до 15 суток).

Постановления в законную силу не вступили, могут быть обжалованы.

* Верховный суд РФ в 2020 году признал движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

15:15, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
105
0
#Глазов\n#СИЗО\n#экстремизм