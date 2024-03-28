В Удмуртии силовики задержали организатора межрегионального канала сбыта наркотиков

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Госбезопасности задержали жителя Глазова, причастного к организации межрегионального канала наркосбыта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Мужчину задержали при изъятии им уз тайника около 300 грамм «амфетамина». В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигурант заключён под стражу. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.