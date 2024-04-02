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Вакцинацию птиц проведут в пяти районах Удмуртии, где ранее регистрировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа

14:30, 02 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Вакцинацию птиц проведут в пяти районах Удмуртии, где ранее регистрировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
14:30, 02 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
29
0
#птичий грипп\n#вакцинация\n#Ижевск\n#Глазов
Фото: unsplash.com (Mehdi Sepehri)
29
0

Вакцинация будет бесплатной.

Ижевск. Удмуртия. Вакцинацию птиц от высокопатогенного гриппа проведут в нескольких районах Удмуртии, где ранее регистрировались вспышки инфекции. Об этом в ходе пресс-подхода журналистам рассказал начальник главного управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов.

«Мы приняли решение о необходимости вакцинации в предполагаемых очагах, где ранее регистрировались случаи высокопатогенного гриппа птиц. Среди них Ижевск, Глазов (озеро Южное), Кез, Красногорский и Игринский районы», — рассказал Роман Габдрахманов. Он также упомянул, что вакцинация будет бесплатной.

Напомним, в прошлом году  переносчиками гриппа стали чайки. Их вместе с крачками отнесли к охотничьим ресурсам с целью регулирования численности.

14:30, 02 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
29
0
#птичий грипп\n#вакцинация\n#Ижевск\n#Глазов