Глазовские врачи успешно прооперировали серьёзно раненного участника СВО

Глазов. Удмуртия. В Глазовской межрайонной больнице провели успешную операцию участнику спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Участник СВО из Глазовского района получил серьёзное ранение ещё в ноябре 2022 года. Операцию ему удалось сделать только в апреле 2023 года. Хирурги военного госпиталя установили металлическую конструкцию.

В Глазовской межрайонной больнице бойцу удалили выполнившую свою функцию конструкцию. Операция прошла успешно. Мужчина чувствует себя хорошо. Его ждёт реабилитация, а затем эндопротезирование сустава.