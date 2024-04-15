Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

Глазовские врачи успешно прооперировали серьёзно раненного участника СВО

11:45, 15 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глазовские врачи успешно прооперировали серьёзно раненного участника СВО
11:45, 15 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
566
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#СВО\n#здравоохранение
Фото: Минздрав УР
566
0

Пациента впереди ждёт период реабилитация и протезирование.

Глазов. Удмуртия. В Глазовской межрайонной больнице провели успешную операцию участнику спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Участник СВО из Глазовского района получил серьёзное ранение ещё в ноябре 2022 года. Операцию ему удалось сделать только в апреле 2023 года. Хирурги военного госпиталя установили металлическую конструкцию.

В Глазовской межрайонной больнице бойцу удалили выполнившую свою функцию конструкцию. Операция прошла успешно. Мужчина чувствует себя хорошо. Его ждёт реабилитация, а затем эндопротезирование сустава. 

11:45, 15 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
566
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#СВО\n#здравоохранение