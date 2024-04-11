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Предприятие из Глазова незаконно продлило срок годности изготовленных полуфабрикатов

12:00, 11 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Предприятие из Глазова незаконно продлило срок годности изготовленных полуфабрикатов
12:00, 11 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
2552
0
#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#нарушение\n#продукты питания
Фото: elements.envato.com (composter-box)
2552
0

Данная продукция поступила в торговые сети Глазовского района.

Глазов. Удмуртия. В Глазове потребительский кооператив незаконно продлил срок годности полуфабрикатов из мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

В Глазове «Потребительское общество «Пищекомбинат-2» занимается производством мясных полуфабрикатов. 1 апреля 2024 года сотрудник предприятия оформил производственные ветеринарные сертификаты на 3 кг готовых пищевых продуктов из мяса птицы в вакуумной упаковке. В документах указали, что продукты выработали 1 апреля и их срок годности заканчивается 26 мая 2024 года. 

В качестве сырья числились крыло, сердце и шея цыпленка-бройлера, выработанные 25 марта. Их срок годности должен закончиться 20 апреля. 

Таким образом, сотрудник кооператива продлил срок годности продукции на 36 дней. Товар был поставлен в торговые сети Глазовского района. 

Нарушение при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов удалось выявить во время мониторинга системы «Меркурий». 8 апреля «Пищекомбинату-2» и уполномоченному лицу кооператива направили предостережение. 

12:00, 11 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
2552
0
#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#нарушение\n#продукты питания