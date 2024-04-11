Предприятие из Глазова незаконно продлило срок годности изготовленных полуфабрикатов

Глазов. Удмуртия. В Глазове потребительский кооператив незаконно продлил срок годности полуфабрикатов из мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В Глазове «Потребительское общество «Пищекомбинат-2» занимается производством мясных полуфабрикатов. 1 апреля 2024 года сотрудник предприятия оформил производственные ветеринарные сертификаты на 3 кг готовых пищевых продуктов из мяса птицы в вакуумной упаковке. В документах указали, что продукты выработали 1 апреля и их срок годности заканчивается 26 мая 2024 года.

В качестве сырья числились крыло, сердце и шея цыпленка-бройлера, выработанные 25 марта. Их срок годности должен закончиться 20 апреля.

Таким образом, сотрудник кооператива продлил срок годности продукции на 36 дней. Товар был поставлен в торговые сети Глазовского района.

Нарушение при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов удалось выявить во время мониторинга системы «Меркурий». 8 апреля «Пищекомбинату-2» и уполномоченному лицу кооператива направили предостережение.