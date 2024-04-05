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Пять жительниц Удмуртии предстанут перед судом за организацию борделя 

16:05, 05 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Пять жительниц Удмуртии предстанут перед судом за организацию борделя 
16:05, 05 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
375
0
#проституция\n#Глазов\n#Балезинский район\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
375
0

По данным следствия, они оказывали услуги под видом сдачи в аренду гостиничных номеров.

Глазов. Удмуртия. Пять жительниц Глазова и Балезинского района предстанут перед судом за незаконное оказание «любовных услуг». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что группа женщин в возрасте от 35 до 63 лет организовали бордель под видом сдающихся в аренду гостиничных номеров. На деле же клиентам предоставляли секс-услуги.

Уголовное дело направлено в Глазовский районный суд для рассмотрения по существу. 

16:05, 05 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
375
0
#проституция\n#Глазов\n#Балезинский район\n#суды