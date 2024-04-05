Пять жительниц Удмуртии предстанут перед судом за организацию борделя 

Глазов. Удмуртия. Пять жительниц Глазова и Балезинского района предстанут перед судом за незаконное оказание «любовных услуг». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что группа женщин в возрасте от 35 до 63 лет организовали бордель под видом сдающихся в аренду гостиничных номеров. На деле же клиентам предоставляли секс-услуги.

Уголовное дело направлено в Глазовский районный суд для рассмотрения по существу.