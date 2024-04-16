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Оборудование для мультстудии появилось в Октябрьской библиотеке Глазовского района

12:50, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Оборудование для мультстудии появилось в Октябрьской библиотеке Глазовского района
12:50, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#библиотека\n#модернизация\n#оборудование\n#книги
Фото: пресс-служба Минкультуры Удмуртии
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Объект модернизируют в модельную библиотеку.

Глазов. Удмуртия. В селе Октябрьский Глазовского района продолжается модернизация библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртской Республики.

В настоящий момент подрядная организация превращает обычную библиотеку в модельную. Специалисты уже залили на объекте пол, начали выравнивать стены, а также приступили к установке подвесного потолка «Армстронг».

Отмечается, что модернизация Октябрьской библиотеки проходит в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом страны.

В библиотеку уже поставили первую партию книг, которые купили в издательстве «Удмуртия». Также для посетителей привезли новую компьютерную технику, акустическую систему, в том числе колонки, микшер, микрофоны и оборудование для мультстудии.

Благодаря современному оборудованию в обновленной модельной библиотеке юные жители села Октябрьский смогут создавать разнообразные анимации и мультфильмы. Такая деятельность поспособствует развитию у детей творческого мышления и воображения, а также они освоят новые технологии. 

Планируется, что кружок мультипликации сможет привлечь в Октябрьскую библиотеку новую аудиторию и повысить интерес посетителей к чтению.

«Октябрьская библиотека станет динамичным культурным центром для интеллектуального и творческого роста жителей Глазовского района!», — сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии. 

Напомним, что первую в Удмуртии модельную библиотеку открыли в 2021 году в Воткинске. Вторая усовершенствованная библиотека появилась в этом же году в Ижевске, затем библиотеки начали модернизировать по всей республике. 

12:50, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
22
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#библиотека\n#модернизация\n#оборудование\n#книги