Оборудование для мультстудии появилось в Октябрьской библиотеке Глазовского района

Глазов. Удмуртия. В селе Октябрьский Глазовского района продолжается модернизация библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртской Республики.

В настоящий момент подрядная организация превращает обычную библиотеку в модельную. Специалисты уже залили на объекте пол, начали выравнивать стены, а также приступили к установке подвесного потолка «Армстронг».

Отмечается, что модернизация Октябрьской библиотеки проходит в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом страны.

В библиотеку уже поставили первую партию книг, которые купили в издательстве «Удмуртия». Также для посетителей привезли новую компьютерную технику, акустическую систему, в том числе колонки, микшер, микрофоны и оборудование для мультстудии.

Благодаря современному оборудованию в обновленной модельной библиотеке юные жители села Октябрьский смогут создавать разнообразные анимации и мультфильмы. Такая деятельность поспособствует развитию у детей творческого мышления и воображения, а также они освоят новые технологии.

Планируется, что кружок мультипликации сможет привлечь в Октябрьскую библиотеку новую аудиторию и повысить интерес посетителей к чтению.

«Октябрьская библиотека станет динамичным культурным центром для интеллектуального и творческого роста жителей Глазовского района!», — сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

Напомним, что первую в Удмуртии модельную библиотеку открыли в 2021 году в Воткинске. Вторая усовершенствованная библиотека появилась в этом же году в Ижевске, затем библиотеки начали модернизировать по всей республике.