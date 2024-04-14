Спасатели Удмуртии устранили ледовый затор на реке Чепца

Глазов. Удмуртия. Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии справились с ледовым затором на реке Чепца. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Затор возник перед мостом через Чепцу из-за того, что выше по течению кто-то сделал настил на льду из досок. Со временем доски вмерзли в лед и этот участок принесло к опорам моста.

13 апреля с помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились на лед и распилили доски. Благодаря этому куски льда унесло дальше.

Ярослав Семенов отметил, что, несмотря на подъем воды в реках Удмуртии, пока не поступало сообщений о подтоплении домов и соцобъектов.

За сутки уровень воды в реке Лоза прибавился почти на полметра. Также растут Чепца, Вала и Сива. Уровень воды в Нылге приближается к неблагоприятной отметке. Ситуация в Ягане пока не изменилась, а уровень реки Иж в районе Селычки вырос на 19 см.