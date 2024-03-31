Благотворительный спектакль в поддержку бойцов СВО покажут в Глазове

Глазов. Удмуртия. Жителей Глазова приглашают на благотворительный спектакль в поддержку бойцов СВО. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

Литературный спектакль «Новороссия грёз, Новороссия гроз...» (12+) поставил режиссёр Надежда Козлова на стихи и прозу современных авторов Донбасса. Тексты прочитают ребята театральной студии «МастерОК».

Спектакль состоится 3 апреля в 19:00 в детской школе искусств «Глазовчанка».

Показ организуют совместно с общественной организацией «Ветераны войн». Все финансовые средства, собранные от проведения спектакля, будут направлены на закупку и отправку гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне СВО.