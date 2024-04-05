В операционном блоке Глазовской межрайонной больницы начался капитальный ремонт

Глазов. Удмуртия. В Глазовской межрайонной больнице начался капитальный ремонт операционного блока. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Работы начались в четырёх операционных. Остальные продолжают работать, чтобы не прерывать оказание помощи гражданам.

«До конца года преобразим двухэтажное здание от крыльца до кровли, закупим наркозные аппараты, столы и другое оборудование для операционного блока – всего 71 единицу», — написал Бречалов.

На выполнение работ выявлено более 370 млн рублей. Всего за ближайшие три года на реконструкцию больницы направят около более 1 млрд рублей.

Капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы проводится в несколько этапов. В 2021 году отремонтировано хирургическое отделение, в 2022 году прошла замена лифтов и окон. В 2023 году на базе больницы открыли сосудистый центр.