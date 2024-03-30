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Мастер-план развития города разработают в Глазове

15:51, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Мастер-план развития города разработают в Глазове
15:51, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
325
0
#Глазов\n#развитие городов
Фото: ИА "Сусанин"
325
0

Глазовчане планируют войти в президентский перечень 200 крупных и малых российских городов.

Глазов. Удмуртия. В Глазове приступили к разработке мастер-плана развития города. Документ должны обнародовать в мае этого года. Об этой инициативе сообщили в администрации северной столицы республики. 

К примеру, на набережной Чепцы предлагается разместить крытые теннисный корт и каток, кафе. Через территорию Удмуртского завода строительных материалов предложено проложить объездную дорогу – в продолжение улицы Технической до улицы Юкаменской. Там же по проекту планируется создать комплекс придорожных сервисов: автомастерские, шиномонтажи для большегрузов, оптовые торговые зоны.

«Президент России предложил определить перечень более 200 крупных и малых российских городов и подготовить для них мастер-планы. Планируем войти с Глазовом в этот список. Будет предложено несколько инвестиционных лотов, которые вынесем на обсуждение с предпринимательским сообществом Глазова, Удмуртии и соседних регионов, будем искать инвесторов на предлагаемые проекты развития»,  — уточнил глава города Сергей Коновалов.

 

 

15:51, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
325
0
#Глазов\n#развитие городов