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19 января вводится ограничение движения на региональных дорогах Удмуртии

10:27, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
19 января вводится ограничение движения на региональных дорогах Удмуртии
10:27, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#ограничение движения\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
702
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Ограничения будут действовать до наступления благоприятной погоды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 19 января вводят ограничение на движения грузового и общественного транспорта по ряду дорог регионального значения. Об этом сообщает председатель правительства республики Ярослав Семенов в ТГ-канале.

Ограничение вводится с 10:00 по дорогам «Ижевск-Воткинск-Кельчино-граница Пермского края», «Ижевск-Сарапул», «Сарапул-Костино-Камбарка-граница с Республикой Башкортостан» и «Ижевск-Ува». Данная мера будет действовать до наступления более благоприятных погодных условий.

Напомним, ранее ограничение ввели на федеральной трассе

10:27, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
702
0
#ограничение движения\n#Удмуртия