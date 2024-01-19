19 января вводится ограничение движения на региональных дорогах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 19 января вводят ограничение на движения грузового и общественного транспорта по ряду дорог регионального значения. Об этом сообщает председатель правительства республики Ярослав Семенов в ТГ-канале.

Ограничение вводится с 10:00 по дорогам «Ижевск-Воткинск-Кельчино-граница Пермского края», «Ижевск-Сарапул», «Сарапул-Костино-Камбарка-граница с Республикой Башкортостан» и «Ижевск-Ува». Данная мера будет действовать до наступления более благоприятных погодных условий.

Напомним, ранее ограничение ввели на федеральной трассе.