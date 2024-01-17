В Пермском крае при столкновении с КАМАЗом из Удмуртии погиб водитель лесовоза

Добрянка. Пермский край. Водитель грузовика из Удмуртии попал в ДТП в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Авария произошла 16 января около 20:00 на дороге Пермь-Березники в Добрянском городском округе. Предварительно установлено, что 32-летний житель Удмуртии, управляя КАМАЗом, должен был повернуть налево, чтобы выехать с прилегающей территории. Но водитель не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу лесовозу, который ехал по главной дороге. В результате столкновения машин на месте погиб 41-летний водитель лесовоза.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 3 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Выяснилось, что житель Удмуртии уже несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.