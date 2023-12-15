В Ижевске в ДТП на улице Пойма погибла пассажирка одного из авто

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске столкнулись «Лада Веста» и «Форд Транзит». В результате аварии погибла пассажир «Лады». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

14 декабря 2023 года вечером на улице Пойма 42-летний водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в «Форд» под управлением 24-летнего водителя.

В результате аварии 68-летняя пассажирка отечественного авто скончалась от полученных травм в больнице. Водитель иномарки получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция республики напоминает, что водитель должен учитывать особенности дороги и погодные условия.