В Алнашском районе водитель грузовика сбил человека насмерть

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе сбили пешехода. В результате аварии человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

5 декабря 2023 года в 17:20 на 61-км трассы М7 Волга 57-летний водитель грузовика «МАН» с полуприцепом сбил 39-летнего мужчину, который двигался навстречу потоку машин.

Госавтоинспекция отмечает, что на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, к тому же у него имелись признаки опьянения.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция Удмуртии призывает оставаться предельно внимательным на дороге. Если вы идёте в ночное время по дороге, необходимо обезопасить себя с помощью световозвращающих элементов или фонарика.