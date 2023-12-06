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В Алнашском районе водитель грузовика сбил человека насмерть

09:13, 06 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Алнашском районе водитель грузовика сбил человека насмерть
09:13, 06 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
99
0
#ДТП\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#смерть
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии
99
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Пешеход шёл навстречу транспортному потоку.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе сбили пешехода. В результате аварии человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

5 декабря 2023 года в 17:20 на 61-км трассы М7 Волга 57-летний водитель грузовика «МАН» с полуприцепом сбил 39-летнего мужчину, который двигался навстречу потоку машин.

Госавтоинспекция отмечает, что на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, к тому же у него имелись признаки опьянения.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция Удмуртии призывает оставаться предельно внимательным на дороге. Если вы идёте в ночное время по дороге, необходимо обезопасить себя с помощью световозвращающих элементов или фонарика.

09:13, 06 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
99
0
#ДТП\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#смерть